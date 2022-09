"Una buona vittoria, preservando energie per domenica". Lo dice Beppe Bergomi, che sulla Gazzetta dello Sport analizza il 2-0 della squadra di Inzaghi a Plzen.

Bergomi, l’ha sorpresa la formazione iniziale, con Lautaro, Calha e De Vrij in panchina?

"Relativamente. Inzaghi forse avrà pensato a Udine, però mi lasci sottolineare che Acerbi è stato il migliore in campo, con Brozovic e Dzeko. Piuttosto non mi ha convinto ancora uno dei titolarissimi: l’Inter deve ritrovare e rimotivare Barella. Anche se ha segnato alla Cremonese e fatto l’assist per Brozo col Torino, ho troppa stima per Nicolò per accontentarmi".

Parla come se non credesse solo a un problema di condizione.

"Difficile giudicare da fuori, ma mi dà la sensazione che gli manchi la scintilla. E l’Inter tutta ha bisogno di riaccendersi".