Assistman ed MVP di serata Nicolò Barella nella sua Cagliari ieri pomeriggio nella sfida tra la sua ex squadra e la sua Inter. Prestazione tipica alla Barella che non si smentisce mai neppure fuori dal campo. Come rende noto Centotrentuno.com il centrocampista interista, infatti, dopo la partita non è ripartito insieme al resto dei compagni ed è rimasto in Sardegna, dove nella giornata di oggi si è recato, insieme alla moglie, al Microcitemico 'Antonio Cao' di Cagliari per far visita ai bambini ricoverati nel reparto di oncoematologia.

"Il numero 23 nerazzurro ha incontrato in particolare tre bambini che avevano manifestato il desiderio di incontrare il proprio idolo nel reparto di oncoematologia, con Barella che ha regalato dolcetti e delle magliette dell’Inter. Sorrisi, selfie e autografi per i bambini all’interno dell’iniziativa 'Esprimi un desiderio', dell’associazione Charlibrown, che supporta i piccoli ospedalizzati" come si legge.

"Una giornata di sogni realizzati per i nostri piccoli eroi. Oggi è stata una giornata speciale, piena di sorrisi, emozioni e desideri che si sono avverati - si legge nel post Instagram pubblicato dalla pagina dell'associazione Charlibrown -. Il nostro caro Gabriele, 11 anni, ha finalmente vissuto il suo desiderio più grande: incontrare il suo idolo! Vederlo emozionato e raggiante di felicità ci ha riempito il cuore. Anche il piccolo Michael, 8 anni, ha potuto vivere la magia di incontrare la persona che tanto ammira. La sua gioia era contagiosa e ha reso questa giornata ancora più unica. Inoltre, abbiamo esaudito un desiderio speciale di un bambino del Centro Medico Elica. Un ringraziamento speciale alla Dott.ssa Eliana Lai, che ci ha permesso di conoscere questo piccolo grande guerriero. Ma la nostra giornata non finisce qui! Abbiamo anche avuto l’onore di visitare l’oncoematologia dell’Ospedale Microcitemico, portando un po’ di gioia e serenità ai bambini che stanno affrontando battaglie così grandi con un coraggio incredibile. Un ringraziamento di cuore a Nicolò e Federica, che con la loro immensa generosità e umanità hanno reso possibile tutto questo".

