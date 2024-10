Inter Forever è arrivata nelle scorse in Cina, a Nanning, dove sono in programma incontri con i tifosi locali e i partner, programmati a margine del derby con Milan Legends, cancellato proprio nelle scorse ore per decisione delle autorità del posto.

All'arrivo in città, Javier Zanetti, accompagnato da altre leggende nerazzurre come Cambiasso, Maicon, Cordoba, Milito e Sneijder, sono stati accolti da un bagno di folla. Il tutto è stato documento dallo stesso vice presidente della Beneamata su Instagram: "Grazie a tutti", ha scritto Pupi.

