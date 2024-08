Altra sezione del nuovo Report Calcio attraverso il quale la FIGC analizza anche i proventi generati dalle plusvalenze e dalle cessioni temporanee di calciatori che hanno "registrato un incremento di 114,7 milioni nel 2022-2023", incremento del 21,2% che ha fatto passare i proventi totali a 656 milioni. Numeri che risultano ancora lontani dai risultati generati prima della pandemia, cifre che prima del 2020 si aggiravano intorno agli 834 milioni.

I ricavi provenienti invece da sponsor e altre attività commerciali nella stagione 2022-2023 ammontano a 769,4 milioni, "con un incremento di 194 milioni rispetto alla stagione precedente, principalmente guidato dagli sponsor ufficiali (+99,8 milioni). Il costo della produzione raggiunge i quasi 3,9 miliardi (+1,6%). Gli stipendi ammontano a 1,9 miliardi, sostanzialmente in linea con la precedente stagione (-31 milioni) e incidono per il 49% del totale dei costi di produzione. Gli ammortamenti e le svalutazioni sono pari a 948 milioni (-22 rispetto al 2021-2022). Il costo imputabile al personale tesserato (stipendi + ammortamenti) incide per il 69% del valore della produzione (rispetto all’87% del 2021-2022, al 91% del 2020-2021, al 79% del 2019-2020 e al 64% del 2018-2019, ultima stagione pre COVID-19)" si legge.

