"Abbiamo fatto una buona Copa del Rey fino alla partita di Bilbao, che hanno vinto meritatamente. Ciò che la vita mi insegna è prepararsi per quello che verrà, che è ciò che conta". Lo dice Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, proiettandosi ai prossimi impegni dei Colchoneros, attesi anche dal ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Inter.

La speranza del Cholo per l'appuntamento del 13 marzo è di recuperare Antoine Griezmann, ai box dopo il match di andata a San Siro: "I medici riferiranno la prossima settimana come procede la situazione - dice in conferenza stampa -. Quarto posto? Io sono sempre ottimista e cerco di pensare alle cose belle, per arrivare dove vogliamo servirà sicuramente un grande impegno. E poi ci sarà il duello con l'Inter in Champions League. Il momento di Morata? Succede a tutti gli attaccanti, attraversano una fase positiva in termini di gol e poi c'è sempre la sensazione di quello che manca. Domani segnerà un gol".

