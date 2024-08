C'è un filo di amarezza nelle dichiarazioni rilasciate da Gian Piero Gasperini a margine della sconfitta in rimonta subita dall'Atalanta sul campo del Torino: "Abbiamo fatto buone prestazioni con Lecce e Real, non dobbiamo rimproverarci molto dal punto di vista dell'impegno in questo avvio di stagione - le parole del tecnico della Dea ai canali ufficiali del club bergamasco -. Abbiamo fatto qualche errore stasera (ieri sera, ndr), ci sta in questo periodo: bisogna accettarlo, anche se ci dispiace per come è andata la partita. Inter? Sì, noi partiamo con tre trasferte, una cosa abbastanza anomala però va bene (per la chiusura dei lavori al Gewiss Stadium, ndr). Avremo tempo per prepararla, vedremo se riusciremo a recuperare qualcuno, ma penso in pochi. Penso che possiamo avere Bellanova".