Nella lunga carriera da dirigente nel calcio di Beppe Marotta si può individuare un filo conduttore che unisce i vari incarichi svolti, dal direttore del Settore giovanile del Varese fino ad arrivare alla presidenza dell'Inter: "Il mio metodo è quello di aver ascoltato per grande parte della mia vita tutti quelli che erano più anziani di me - ha raccontato a Sky Sport -. Dopodiché nella seconda parte della mia vita sto cercando di dare gli insegnamenti che ho ricevuto. Mi diverto ancora moltissimo, altrimenti non farei questo mestiere. La passione è quella che mi stimola, l'adrenalina della partita non te la dà niente e nessuno".

