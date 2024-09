Dopo una Copa America vissuta da autentico protagonista, Lautaro Martinez ricomincia la sua esperienza con la maglia dell'Argentina da titolare. Il capitano dell'Inter, infatti, è destinato ad un posto nella formazione di partenza che Lionel Scaloni manderà in campo nella notte tra giovedì e venerdì nel match contro il Cile, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Con lui, lì davanti, dovrebbe esserci il neo Colchonero Julian Alvarez: quasi una sorpresa, visto che solitamente i due si sono alternati in campo.

Per il Toro c'è nel mirino un traguardo importante, ricordato anche dal quotidiano Olé: Lautaro, arrivato a quota 29 gol con la maglia dell'Albiceleste, è a soli tre centri dall'eguagliare il numero di marcature di Diego Armando Maradona, che con la Seleccion è arrivato a 34 reti (anche se alcune fonti, compreso il giornale, indicano in 32 le reti complessive, ndr). La doppia sfida con Cile e Colombia potrebbe valere un ulteriore avvicinamento al Pibe de Oro, quinto marcatore assoluto della storia della Nazionale.

