L'Argentina di Lautaro Martinez esce sconfitta dalla trasferta in Paraguay nonostante il gol dell'attaccante dell'Inter. "Avevamo perso due partite fa. Abbiamo giocato su un campo difficile, che storicamente lo è sempre stato per l'Argentina - afferma Lautaro a Tyc Sports -. Però penso che abbiamo giocato una grande partita in linea generale. Poi ovviamente ci sono stati errori e disattenzioni e dobbiamo lavorare. Ci hanno rimontato, ma avevamo il controllo della palla. Ora dobbiamo pensare alle prossime partite".

Critiche all'arbitro per il mancato secondo giallo a Alderete, che poi segnerà il 2-1. “Su quella giocata, se Leo continuava ad avere la palla, dall'altra parte c'ero io solo contro Gómez, ma aveva preso il primo nella giocata precedente. Ma dobbiamo accettarlo e pensiamo alla prossima. Dobbiamo correggere un po' di cose che abbiamo fatto male, ma siamo ancora in testa e pensiamo alla partita di martedì".

Con 31 gol, Lautaro Martinez aggancia Higuain ed è sempre più vicino ai 32 di Maradona in nazionale. "Sensazioni? Orgoglio, felicità e continuare su questa strada", ha risposto l'argentino.