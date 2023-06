La cena di gala al 'Mandarin Oriental Istanbul', andata in scena ieri sera, è stato il culmine della giornata di vigilia della finale di Champions League. Un appuntamento durante la quale il top management nerazzurro ha avuto modo di ringraziare i partner per il costante supporto dato al club: "Ringrazio Partner, Legend e amici che ci hanno seguito in questo viaggio - le parole del Ceo corporate Alessandro Antonello -.

È un momento emozionante per tutto il club, un percorso iniziato sette anni fa che ci porta a vivere una giornata storica. Ci guarderà tanta gente, ci guarderanno tutti i nostri tifosi, che continuano a dimostrare una passione incredibile, anche domani da San Siro a Istanbul".