Sono state rese note dall'AIA le designazioni per gli anticipi del venerdì della 36^ giornata di Serie A, terz'ultimo atto del campionato. Per quanto riguarda Inter-Empoli, match in programma a San Siro (ore 18.45), la direzione di gara è stata affidata a Manganiello, con Berti e Galetto assistenti più Marini quarto uomo. Banti e Zufferli in sala VAR. Di seguito il quadro completo delle due sfide di dopodomani:

INTER – EMPOLI Venerdì 06/05 h. 18.45

MANGANIELLO

BERTI – GALETTO

IV: MARINI

VAR: BANTI