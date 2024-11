Si è svolto il corso per direttori sportivi a Coverciano. Centoquarantaquattro ore di lezione, di cui 120 in presenza, con tanti relatori d'eccellenza pronti a portare in campo il loro bagaglio d'esperienza. Vi hanno preso parte 46 allievi, che il 20 dicembre prossimo sosterranno gli esami finali. Tra i relatori che si sono alternati, come evidenzia l'ANSA, anche il capodelegazione dell'Italia, Gianluigi Buffon, l'ex allenatore Rafa Benitez, i ds di Inter e Juventus, Piero Ausilio e Cristiano Giuntoli.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!