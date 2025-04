Alessandro Altobelli è il "Signor Coppa Italia": 56 gol nella competizione, nessuno nemmeno avvicinabile a Spillo. "Era la mia coppa. E non capivo allora, non ho mai capito in verità, chi affrontava quel torneo schierando le riserve. Ma come? Ma perché? Nel calcio conta o no alzare i trofei?", si domanda oggi durante l'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

Come legge questo derby?

"Dico che il Milan mi preoccupa. Per due motivi: perché è l’unica competizione che i rossoneri possono ancora vincere. E perché, pure in questa stagione negativa, hanno dimostrato di avere punte di rendimento interessanti. E dunque guai a sottovalutarli".

Difficile ci sia questo rischio, considerando anche i precedenti stagionali.

"Ma in quelle partite c’è stata anche molta sfortuna, penso soprattutto a Riad. Sarà un’Inter al top, al di là delle scelte di formazione di Inzaghi. Mi aspetto tanto da Calhanoglu, da Thuram, da Barella. Ma è un derby, sarà bellissimo giocarlo e viverlo".

Lei sarà a San Siro?

"Ovviamente sì. Sarò a bordo campo. È la mia coppa, no?".