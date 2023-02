"Spillo" Altobelli si avvicina al derby con l'interesse del tifoso nerazzurro verso il grande appuntamento. Quello che difficilmente steccava da giocatore: sette gol al Milan in carriera. "Il derby ha solo un risultato possibile. E io ho nel cuore tutti i derby vinti, a prescindere dai miei gol. Poi quel record mi lusinga, ovvio - dice alla Gazzetta dello Sport - on bisogna cadere nell’errore di dare qualcosa per scontato. Il derby non ha favoriti. Si annulla tutto.

Lautaro e Lukaku uomini derby? Lautaro è la nostra certezza e mi auguro possa fare più gol di me con la maglia dell’Inter. Lui è presente e futuro, è l’uomo giusto per partite come questa. E mi piace anche vederlo con la fascia al braccio. Lukaku non è ancora quello che conoscevamo. È andato via, poi da quando è tornato non si è più visto il vero Romelu. Certo, un gol al derby potrebbe cambiare la storia di questa sua stagione opaca".