L'Inter sarà in grado di fare 100 gol in questa stagione? La domanda è stata rivolta dai colleghi della Gazzetta dello Sport ad Alessandro Altobelli, storico bomber nerazzurro e della Nazionale italiana: "Difficile dire a tavolino se a quella quota arriva lo scudetto, ma segnare 16 gol in più dell'anno scorso vorrebbe dire fare più punti - dice Spillo -. L'Inter può farlo: non ci sono solo Lukaku e Lautaro, la squadra ha la capacità di segnare in tutte le maniere. Il gol ha un peso specifico maggiore rispetto ai miei tempi".

In che senso?

"La vittoria è troppo più pesante rispetto al pareggio, bene che Inzaghi si sia posto l'obiettivo dei 100 gol".