Da una parte Thuram e Lautaro, dall'altra Kvaratskhelia e Lukaku. La Gazzetta dello Sport ha intervistato Alessandro Altobelli per parlare delle coppie gol di Inter e Napoli. "Mi tengo i miei, anche per una questione di ruolo. Lautaro e Thuram sono due attaccanti puri, il Napoli gira attorno a un centravanti e un’ala...".

Punto di vista da bomber a parte, perché la Thu-La è meglio di Kvara-Lukaku?

"Perché Lautaro e Thuram sono una delle coppie meglio assortite in Europa. Si trovano a meraviglia, ragionano di squadra e di... partnership: nessuno dei due pecca di egoismo, sentono la porta ma anche la posizione del compagno".

Messi ha detto che Lautaro merita il Pallone d’oro. Spillo come la pensa?

"Dico che ci sono giocatori più quotati, ma Lautaro ormai fa parte di quel club. E per quanto ha fatto vedere, non mi sorprenderebbe vederlo davanti a tutti".

La Thu-La ora ha ripreso a girare come l’anno scorso. È un’arma in più per Inzaghi?

"Assolutamente. Senza sottovalutare Taremi e Arnautovic, alternative di primissimo livello".