L'Inter sarebbe vicina all'acquisto di Tomas Perez, centrocampista classe 2006 in forza al Newell's Old Boys. Un profilo poco noto al grande pubblico europeo, che Sportitalia ha provato a descrivere attraverso gli occhi di Ruben Rodriguez, colui che lo ha allenato nella squadra B della Lepra: "E’ un '5' tradizionale, più di gioco che di contenimento, nel 3-5-2 di Inzaghi può fare il play - le sue parole -. Deve lavorare magari sull’aggressività e sulla marcatura, ma non è che sia un giocatore che non sappia marcare, anzi. Per intenderci, non è un giocatore alla Mascherano. E’ più un centrocampista di costruzione come dicevo”.

