Nel corso della ‘Bobo TV’, Lele Adani analizza così il momento dell’Inter alla luce del pareggio arrivato allo scadere sul campo del Monza: “Una grande squadra non gestisce la partita così. non puoi pensare di portare a casa la vittoria da Monza senza fare fatica. La partita tecnicamente era finita 3-1 perché il gol era buono, ma cosa c’entra il merito? L’Inter non ha meritato, nel dubbio si è rifugiata dietro e ha pensato al tempo che passava. Anche nel primo tempo il Monza ha segnato e poteva segnare ancora, non si può pensare di vincere aspettando e ripartendo. L’aggravante è nel fatto che il 4 gennaio hai fatto quella partita lì col Napoli”.

Due battute anche sul delicato momento di forma vissuto da Romelu Lukaku: "È stata la partita peggiore per lui all’Inter. Deve essere Inzaghi, come ha fatto Conte, a capire come farlo rendere al meglio. Onori e oneri. Ma credo che senza Lukaku al meglio l’Inter non possa vincere. Faccio fatica a spiegare la prestazione dell’Inter e nello specifico quella del suo calciatore. E poi c’è la questione relativa al fatto che l’Inter subisce due gol a partita, una grande squadra non lo fa”.