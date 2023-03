Il Real Madrid la più temibile. Secondo Daniele Adani, sono gli spagnoli gli avversari da evitare assolutamente nel sorteggio di oggi di Champions League per Inter, Napoli e Milan. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

Perché, Adani?

"Semplicemente perché è la più forte: nei vecchi, nei giovani, nei cambi, nell’allenatore, nelle sue 14 Coppe Campioni, nel miedo escenico del Bernabeu".

Azzardiamo: quale delle nostre tre squadre potrebbe dare più fastidio al Real?

"Il Napoli, e non solo al Real: credo sia la più temuta delle italiane. Si è già messa al livello delle big europee - e il Liverpool lo sa - come fece l’Ajax quattro anni fa, come sta facendo il Benfica: togliendo il dominio del gioco. E ora sa anche adattarsi alla competizione che deve giocare: in Italia fa un giro palla in più, aspetta di stanare l’avversaria per imbucarla, abbassa il ritmo; in Europa lo alza, sa pressare e giocare in transizione, fa viaggiare la palla più velocemente. Dominando in campionato si è evoluto fino a diventare anche una forte squadra “europea”".