Secondo Daniele Adani, intervenuto ieri a La Domenica Sportiva, la lotta scudetto "dipenderà da tante cose, dalla pressione, dalla maturità, dalla stanchezza. Forse chi sbaglierà meno vincerà".

Nel corso della trasmissione, poi, Adani entra nel merito dell'episodio che ha deciso la partita tra Bologna e Inter. "Chi ha giocato a calcio sa che si vince e si perde per un centimetro. Si vince e si perde per una spizzata di Bisseck che la allunga sul secondo palo e Orsolini fa un super gol. Il Bologna negli ultimi 15 minuti avrebbe meritato di vincerla, ma velocizzare la rimessa per sorprendere l'inter e guadagnare un'altra rimessa con un margine di dieci metri non si può non dire che ha inciso parecchio. Per onestà e giustizia. Poi ci sono mille risvolti, ma le partite si decidono per mezzo metro e i campionati si decidono per un punto. Cosa c'entra l'errore, la preparazione, l'analisi del gol, la divisione dell'area, questa è una cosa del campo. Quello della rimessa è un errore di regolamento ed è un errore grosso".

"Le tabelline servono, ma il campo poi dice la verità - aggiunge Adani rispetto ai prossimi impegni -. In Bologna-Napoli dicevamo del secondo tempo del Napoli e abbiamo visto quello dell'Inter. Contano anche le partite nelle gambe. Il Napoli ha perso punti con Venezia, Udinese e Como, ma è corretto dire che è molto più faticoso il cammino dell'Inter".