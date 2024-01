Intervistato da Che fatica la vita da bomber, il difensore Francesco Acerbi è stato sollecitato a rispondere ad una simpatica chiacchierata durante la quale deve dire la sua su una serie di calciatori, tra compagni, ex e avversari. Di seguito un estratto di quanto

Su Morata:

"Dovrò marcare Alvaro Morata? Speriamo di arrivarci innanzitutto, parlo con scaramanzia. È un giocatore forte, sta facendo bene, ha viaggiato in squadre forti, forse in una delle più forti d’Europa. È un grande generoso, fa anche gol, è uno che lavora per la squadra ed è un giocatore forte. E ci ha già fatto gol.

Su Modric:

"Modric della Croazia, scarso... A cosa? Alla play forse. È un grandissimo giocatore ma niente da dire, è un fenomeno. A trentotto anni fa ancora meglio di tanti altri la differenza quando gioca. Anche con la Croazia nell’ultima partita ha dimostrato mentalità, forza. Se stai a quei livelli a trentotto anni devi essere top in tutto. Mi fa piacere incontrare anche Brozovic della Croazia (all'Europeo, ndr), mi fa piacere incontrare gente con cui si gioca tutto l’anno e incontrarli in una sfida che lì è molto importante. Poi magari non lo saluto neanche. No dai, scherzo (ride, ndr)".

Su Kristjan Asllani:

"Aslla è fastidioso lì in mezzo. Lui è un ottimo giocatore, deve migliorare il senso, lui sa che deve crescere, lo sa benissimo. Deve fare la sua carriera perché ha potenzialità importanti ma dipende da lui".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!