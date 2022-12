"Forza Inter". Poche parole, quelle essenziali, accompagnare da due cuori, uno nero e uno azzurro. Milan Skriniar, all'indomani del successo sul Sassuolo nell'ultima amichevole invernale, ha voluto così mandare un messaggio social proprio nei giorni in cui in molti parlano del suo rinnovo in bilico con il club. Migliaia di like e decine di commenti: basta poco per scaldare il cuore dei tifosi.