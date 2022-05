C'è anche Nicolò Barella tra i protagonisti del mondo del calcio premiati quest'oggi a Chieti nell'ambito della cerimonia annuale del premio dedicato a Peppino Prisco. Il centrocampista dell'Inter non ha potuto presenziare all'evento ma ha ringraziato tutti per il riconoscimento tramite un videomessaggio: "Volevo salutare tutti e ringraziare chi mi ha votato per questo grandissimo premio, che è dedicato a una persona che per tutti i tifosi dell’Inter e per tutti gli amanti del calcio è una figura iconica. Quindi ci tenevo a ringraziare tutti. Sono molto contento di far parte della famiglia Inter dato che questo premio è dedicato a una leggenda del nostro club", le parole di Barella riportate da FootballNews24.it.