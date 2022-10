Niente mete nella Penisola Arabica, sarà Malta la sede del ritiro che l'Inter di Simone Inzaghi sosterrà durante la sosta del campionato per i Mondiali in Qatar. Secondo il Corriere dello Sport, il club nerazzurro ha definitivamente preferito l'ex colonia britannica agli Emirati Arabi e all'Arabia Saudita. Si sta definendo anche il programma: i nerazzurri saranno a Malta nella prima settimana di dicembre, con partenza intorno al 4-5 del mese. Nel corso della permanenza sull'isola, l'Inter sosterrà come annunciato un paio di amichevoli.