Nelle pagine di Tuttosport si torna oggi a parlare di Calciopoli e della Coppa Scudetto 2006 che da qualche giorno (come hanno mostrato alcune immagine circolate dopo il brindisi di Natale di due giorni fa coi giornalisti) fa parte della bacheca nella sede dell'Inter. Trattasi, come spiega il quotidiano, di una copia, richiesta apposta da Beppe Marotta alla Lega per poterla esporre.

Una mossa che il quotidiano definisce un "atto di eroismo nerazzurro per apparire ancora più bello e ancora più interista agli occhi del suo popolo. E si tratta della cosa più lecita e umanamente comprensibile del mondo", ma dall'altra parte nello stesso pezzo ci si chiede "come, lo stesso Marotta, non abbia calcolato le conseguenze del gesto, proprio lui, amante della pace o, meglio, delle pacificazioni. Oltretutto senza ricordarsi di aver giudicato «iniqua» l’assegnazione tavolinesca di quello scudetto all’Inter, quando indossava la giacca della Juventus".

La risposta è semplice, ve la diamo noi: perché Marotta è il presidente dell'Inter e fa gli interessi dell'Inter. Così come un direttore di giornale fa gli interessi del giornale e quindi dedica una pagina intera all'argomento riesumando i soliti punti d'appoggio della fazione bianconera, dall'interismo di Guido Rossi a quanto riportato da Palazzi nella sua relazione di qualche anno dopo.

Ovviamente, a fianco di queste considerazioni, non si cita minimamente la differenza tra sentenze passate in giudicato e le considerazioni di un pm, né si fa riferimento al fatto che se fossero valsi gli stessi criteri (ovvero le richieste di Palazzi come ragione di colpevolezza prima ancora di arrivare a qualsivoglia processo, mai scattato per l'Inter per prescrizione del presunto reato) la Juventus avrebbe ricominciato dalla Serie C, dato che quella era la prima richiesta.

Ai lettori lasciamo le considerazioni sul caso: questo aspetto non sarà stato sottolineato per "il bene del calcio e dell'umanità", come ha detto Bastoni a Libero qualche giorno fa prendendo in giro Conte e le sue considerazioni su Inter-Napoli, oppure perché il giornale ha una piazza e dei numeri a cui dover rendere conto?