Del tutto consapevole - checché ne abbia sproloquiato nel pomeriggio di ieri il designatore arbitrale - che la "lapidazione" di Davide Massa, più social che mediatica, dovrebbe continuare per tutta la giornata odierna fino a estinguersi, probabilmente, solo con la somma(?) pronuncia del Giudice sportivo (anche grazie ad un doveroso supplemento di indagini attraverso la prova TV), preferisco approcciare la questione arbitrale con una boutade. Giusto per stemperare un attimo i toni, non certo per gettare acqua sulle braci dell'indignazione: paradossalmente, a quanto pare, più planetaria che dentro i confini peninsulari.

Ed allora è meglio chiarirlo subito. Il direttore di gara che martedì sera aveva fischiato più che discretamente in Juve-Inter - almeno fino al momento della concessione del sacrosanto rigore ai nerazzurri - è l'arbitro Massa di Imperia. No, perché potrebbe palesarsi qualche zuzzurellone che avrebbe potuto scambiarlo per il fantomatico fischietto Imperia di Massa-(Carrara): magari sulla falsariga del reale ex collega Bergamo di Livorno (o viceversa?)... Ribadita dunque la corretta identità anagrafica del soggetto e soprattutto salvaguardato il suo luogo geografico di provenienza, tocca subito chiedere venia per l'idioma spudoratamente veneto usato nel titolo (espressione molto in voga in quella terra che significa, per lo più, "Anche troppo!" Ma esistono pure altre accezioni).

Il fatto è che il ricorso al vernacolo nordestino si attagliava perfettamente ad un'applicazione troppo zelante - per non dire distorta - che il Sig. Massa ha fatto del regolamento con la sanzione disciplinare comminata a Lukaku per "esultanza polemica/provocatoria": di fatto derubricabile a "troppa esultanza". Fraintendendone, sordo e cieco, la vera genesi. Mentre, invece, la versione a dir poco smodata offerta poco prima da quel provocatore di Cuadrado dopo il suo gol era parsa - agli occhi del fischietto ligure - esibizione buona e giusta. Cosicché ne ha fatto le spese il povero Romelu Lukaku che, nell'increscioso epilogo della sfida di Coppa Italia generato dalla rete del pareggio col suo rigore, è finito prima "cornuto" - ossia bersaglio di ripetuti cori di discriminazione razziale partiti dalla curva bianconera prima, durante e dopo la battuta del penalty - e poi mazziato: cioè fatto oggetto del 2° (assurdo) cartellino giallo con quell'automatica espulsione che dovrebbe fargli saltare il ritorno della semifinale di Coppa Italia a San Siro.

Almeno che, nel frattempo, la società nerazzurra non riesca ad industriarsi a tal punto da non lasciare alcun sfrido di lavorazione... Ossia nulla di intentato. L'augurio è che possa fare, almeno stavolta, giurisprudenza per il proprio tornaconto o, meglio, per il ripristino della versione incontrovertibile dei fatti. Mica come la narrazione mistificata - e pure a pagamento - di certa stampa cartacea... Ed allora: W i siti tematici, W l'onestà intellettuale di FcInterNews! Se da lassù il prode Peppino Prisco riuscisse magari a consigliare per il meglio il suo rappresentante nerazzurro in terra, l'avvocato Capellini, ecco che oltre mezzo secolo dopo si potrebbe pure pensare di mandare definitivamente in archivio il "precedente normativo" della lattina di Boninsegna col Borussia del 1971. Giusto per aggiornarlo con la postura simil-militare (ma non bellicosa) di Romelu Lukaku...