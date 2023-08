Una rete di testa di Mateo Retegui porta avanti il Genoa all'Olimpico contro la Lazio e sancisce la vittoria al triplice fischio per il Grifone, che riscatta la sconfitta della prima giornata di campionato contro la Fiorentina. Perde invece nuovamente la squadra di Sarri, ferma ancora a zero punti dopo i primi due turni di campionato. Di seguito gli highlights della partita.