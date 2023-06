Colpo di scena. L'Al-Nassr, dopo aver trovato l'intesa definitiva con Brozovic per un triennale da 100 milioni di euro complessivi, cambia le condizioni dell'affare con l'Inter e offre solo 13 milioni più 2 di bonus per il cartellino del centrocampista croato. Il club nerazzurro rifiuta e la trattativa ora è bloccata. Come cambia ora il calciomercato dell'Inter? Ne parliamo nell'appuntamento delle 12. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).