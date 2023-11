Un Sassuolo in versione diesel riacciuffa la Salernitana dopo essere andato in doppio svantaggio e rimanda ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria in questo campionato del club campano, oggi allenato da mister Filippo Inzaghi. Dopo i gol di Ikwuemesi al 5' e Dia al 17', ci ha pensato Thorstvedt con una doppietta tra il 36' e il 53’ a ripristinare l'equilibrio per il 2-2 finale. Guarda gli highlights del match nel video in calce!