Successo di misura e in rimonta per l’Inter sul campo della Cremonese. Proprio i padroni di casa erano passati in vantaggio dopo 11 minuti di gioco grazie a un eurogol di Okereke, poi però è salito in cattedra Lautaro Martinez che con una doppietta, un gol per tempo, ha regalato ai nerazzurri i fondamentali tre punti. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match.