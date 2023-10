Proprio a pochissimi secondi dal triplice fischio, Andrea Cambiaso trova la zampata vincente che fa esplodere l'Allianz Stadium: la Juventus deve aspettare il 96esimo minuto per avere ragione dell'Hellas Verona e portarsi per qualche ora da sola in vetta alla classifica. Rivedi gli highlights della sfida nel video a fondo pagina (CLICCA QUI SE VISUALIZZI DA APP).