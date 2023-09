Transfermarkt svela un importante retroscena sul calciomercato nerazzurro. L'Inter è la squadra italiana con la maggiore differenza tra il valore economico della rosa e la spesa economica. La rosa vale oltre 300 milioni di euro in più rispetto a quanto investito sul mercato. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app). ABBONATI al canale Youtube per partecipare alle nostre trasmissioni in diretta (CLICCA QUI).