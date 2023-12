La super prestazione sfornata a Napoli ha fatto ricredere tanti su Sommer, definito in estate "vecchio e basso" e non un portiere adatto per raccogliere l'eredità pesante di Onana. Lo svizzero fin qui ha commesso solo un errore contro il Sassuolo, ma è stato protagonista di importanti parate in Serie A e in Champions. Ma Sommer è anche altro.