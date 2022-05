Nuovo appuntamento tra poco con 'Il Salotto di FcInterNews': tra i temi della giornata ovviamente la rincorsa scudetto che continua, ci proietteremo alla sfida contro l'Empoli, con un occhio come sempre al mercato estivo, ormai dietro l'angolo. In studio il direttore Fabio Costantino insieme ai giornalisti Simone Togna e Raffaele Caruso. Come sempre potrete interagire con la trasmissione inviando le vostre domande tramite le dirette Facebook e Youtube.