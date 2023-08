In queste ultime ore di calciomercato l'Inter potrebbe stravolgere il suo centrocampo. La dirigenza nerazzurra potrebbe far partire in prestito Asllani per garantirgli maggiore spazio. Una richiesta nata dallo stesso giocatore e un'esplicita richiesta di Inzaghi? L'Inter pensa a Maxime Lopez del Sassuolo per sostituirlo, ma segue anche Ndombele. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app). ABBONATI al canale Youtube (CLICCA QUI)