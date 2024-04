"Buongiorno, vi scrivo per raccontarvi la mia storia d’amore che ho fatto per l’Inter. Io sono un ragazzo di 27 anni di Milano trasferito a Copenaghen per lavoro da qualche mese. Lunedì vista la possibilità di vincere lo scudetto ho preso 2 giorni di ferie (22-23 aprile) per poter tornare in Italia. Il volo ce l’avevo lunedì 22 alle 11,45 ma per un problema tecnico dell’aereo continuavano a rimandare l’orario di partenza. Quando sono arrivate le ore 15 sono stato preso da una forte ansia che il volo non partisse più quel giorno e che mi perdessi la partita, allora ho deciso di comprare un biglietto di un’altra compagnia aerea che partiva alle 16,30. Arrivato a Milano sono tornato a casa veloce, giusto il tempo di dire “ciao” ai miei genitori (che non vedevo da mesi), fare una doccia e sono andato subito a vedere la partita insieme a mio fratello e i nostri amici in una birreria. Inutile dire che finita la partita ci siamo spostati tutti in Duomo a festeggiare. Ora se mi diranno se ho mai fatto qualcosa per amore la mia risposta sarà un si. Ed è proprio vero, “per tutti quei km che ho fatto per te, internazionale devi vincere”.

Andrea