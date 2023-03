"Buongiorno,in questo momento non so chi sia più paradossale,tra Allegri,che parla di signorilità(facile fregiarsene quando tutto va a tuo favore...)e Inzaghi che come al solito ci mette del suo (come i giocatori...) purtroppo in mezzo sempre noi tifosi che ci aspettiamo una "parvenza "di continuità...sinceramente non mi incazzo neanche più di tanto,non fraindentemi ,perdere contro i gobbi è sempre un a sofferenza indicibile,siamo alle solite,manca il coraggio,la testa e la voglia da parte dei giocatori,le motivazioni da parte dell allenatore,visione personale,non verità assoluta,come al solito vorrei essere smentito alla prossima partita P.S. Osservando,le cose partono sempre da lontano,Skriniar,De Vrij Bastoni,una sigla per publicizzare un sistema di sicurezza invalicabile,ora lontano ricordo per carenze da parte di tutti "gli addetti ai lavori",Via Inzaghi? Troppo semplice e inutile,anzi rimanga in panca e dia seguito a tutto quel che dice dopo le vittorie, gli saremmo profondamente grati, errori arbitrali contro i "Lupin" d Italia...un classico più dell Odissea...quindi ANIMO DEDIZIONE LAVORO CONVINZIONE FORZA CONCENTRAZIONE SUDORE SPIRITO DI SQUADRA NOI TIFOSI MERITIAMO DI PIU VOI STESSI DOVETE DARE E DARVI DI PIU cosi non và ne per noi ne per voi non si può sempre mangiarsi il fegato,non siamo Tantalo e manco ci interessa esserlo,e ora di svoltare Grazie e FORZA INTER!!!(Anche se stasera non è facile dirlo)".

Gianluca

"Dopo aver centrato i quarti di finale in Champions League si ritorna a vedere la solita brutta e terribilmente altalenate Inter (una sorta di dottor Jekil e mister Hyde) che in campionato è indifendibile. 9 sconfitte sono, infatti, la prova lampante che la squadra ha limiti preoccupanti un po' in tutti i reparti ma soprattutto nella fase offensiva con un Lukaku e un Lautaro che in area Juventus non hanno fatto nemmeno il solletico. Juventus che se non fosse per il -15 sarebbe seconda a +6 dall'Inter adesso terza. Chi non legge la partita in questi termini (attaccandosi alle solite cosucce da bar sport che se surrogate da una buona prestazione avevano ragion d'essere... vedi Ronaldo/Juliano) è di parte e siccome essere di parte equivale a zero meglio astenersi. Adesso ci sarà la sosta e poi via a un finale di stagione che non si può minimamente decifrare (la lettura di ogni partita e totalmente slegata dalla precedente) anche se una squadra che dimostra (repetita iuvant) limiti così preoccupanti è un giallo (Agata Christie saprebbe svelare l'arcano) come sia ancora in corsa nelle coppe soprattutto in quella coppa che per vincerla i nobili predecessori di Inzaghi (il "mago" e lo "special one") hanno prima dovuto fare un passo molto importante... vincere lo Scudetto... e se tanto mi dà tanto... AMALA...!!!".

Francesco