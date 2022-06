"Gentile redazione volevo capire perché l'eventuale acquisto di Dybala, a zero quindi impatto sul bilancio nullo e sul monte ingaggi andrebbe solo a sostituire Perisic, debba escludere il ritorno di Lukaku? Il nostro parco attaccanti vede oltre all'insostituibile "Toro" uno Dzeko in la con gli anni e un Correa che è fragile sugli infortuni proprio come il suo connazionale Dybala; pertanto ci potremmo trovare per lunghi tratti di stagione con soli 3 attaccanti disponibili (Lukaku,Dzeko e Lautaro) ed una squadra che gioca le coppe con un calendario come quello che ci aspetta il prossimo anno con i mondiali, ha bisogno almeno di 4 attaccanti pronti a giocare, in più io darei una chance in prima squadra anche a Satriano così da essere coperti per eventuali infortuni della Joya e del Tucu. Forza Inter sempre! Amala".

"Gentile redazione, alla parte dei tifosi che fanno domande su questo vortice che si chiama calciomercato, altri tifosi, terribilmente fiduciosi in Suning, con fare da saputelli rispondono che ci sono vincoli finanziari da rispettare e si parla solo a mercato finito. Così, se la società tratta Skriniar col PSG o Lautaro con l'Atletico, noi tapini dobbiamo tenerci stretti ai maniglioni dell'ottovolante con la bocca rigorosamente cucita. Il concetto però, che travalica i nomi del momento o le scelte tattiche, è un altro: può una società di calcio, tra le più importanti in Europa, continuare con il patetico giochino di comprare a poco per vendere a tanto in nome di non proprio chiarissime "esigenze di bilancio". Chiedo agli amici co-tifosi: che senso ha arrovellarsi un anno intero per raggiungere la Champions (l'unica competizione che ti permette di essere annoverata tra le "grandi") se a chiusura di quell'anno prendi il gioiello della rosa e lo vendi spudoratamente? Serve per il bilancio! Come pure serve per il bilancio qualificarsi in Champions. Stop! Spazio per aspirazioni di vittoria o per lo meno di giocarsela in Europa non ce n'è. E chiedo, sempre agli amici e fratelli tifosi dell'Inter e di Sunung, che succede Dio non voglia, se il giochino si rompe: se vendi un giocatore che ama l'Inter che gioca non da professionista ma da interista, e lo sostituisci con uno di belle speranze che però non si ambienta? Hai perso il capitale umano (io le chiamo bandiere: sì, caro Marotta, le bandiere esistono!) e se mai non ti qualifichi per prendere quei famosi premi di qualificazione che tengono in piedi la baracca e in rosa ti ritrovi solo minusvalenze. La Juve sta lì a dimostrare che può succedere! Epperò, a proposito della Juve, lì c'è una proprietà che ha messo mano alla tasca per Vlaovic e ha raddrizzato la stagione. Un caso? Mi dilungo sempre e concludo. Con la serenità più grande del mondo, mi rivolgo alla proprietà cinese prima che sia troppo tardi: passate la mano! Mettete l'Inter sul mercato non i suoi asset. Ha estimatori in tutto il mondo. Persone che mettono soldi per sostenere un progetto vincente. Il calcio che si autofinanzia con la pratica un pò meschina di fare di un nome blasonato quale è l' FC INTERNAZIONALE una vetrina per calciatori il cui destino è approdare nel calcio-che-conta, è offensivo e disonesto nei confronti di centinaia di migliaia di tifosi. Tifosi che sono il vero zoccolo duro delle finanza del club. Ringraziamo gli Zhang per i loro sacrifici, si battono come leoni per mantenere i conti in ordine di questo disgraziato club, se non siamo in serie D, falliti, lo dobbiamo solo a loro! Ma 850000 presenze a San Siro nell'anno 2021/2022 dimostrano che l'Inter non è solo debiti e spese ma anche tanta succosa ciccia!".