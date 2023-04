"I nodi vengono al pettine. Mi pare abbastanza chiaro che la società non c'è più. Lo faccio conclamate da un fatto secondario. Samaden, il responsabile trentennale del settore giovanile se ne è andato. Se ne è andato perché ha capito che non c'è più programmazione. E dove è andato? All'Atalanta, società che ha sempre programmato, prima di tutto nel settore giovanile e poi per realizzare plusvalenze nella vendita di calciatori delle giovanili e quasi sconosciuto da campionati minori. Inzaghi, pur con due colpe, farà da capro espiatorio. Ormai il piazzamento CL sarà difficilissimo. Penso che lo spogliatoio si concentrerà solo sulla doppia sfida col Benfica che eliminandolo (con tanta fortuna) potrà portare soldi in casa e poi, liberi tutti. Via Inzaghi, via Marotta ed Ausilio, via gli anziani e qualche top, anche purtroppo Lautaro e si ricomincia daccapo con Cambiassi e Petrachi (ex Toro e Roma) l'unico che può difendere un allenatore alle prime armi e farsi sentire dallo spogliatoio. Ah, dimenticavo, NUOVA proprietà! Mi spiace ma con gli Zhang non si può andare avanti. Comunque, se ci mettiamo anche il Milan, nelle vicende delle vendite di proprietà, USA CINA 2-0".

"Dieci sconfitte in campionato. Un'enormità! Ovviamente il colpevole n.1, il capro espiatorio della situazione in questo momento non può che assumere le esembianze di Simone Inzaghi!! Ma è giusto pensare così? Io penso che in realtà il colpevole n.1, sia la società incapace di sostenere qualsiasi progetto sportivo. Una società allo sbando che allontana i giocatori e che non può creare nulla di futuribile e appetibile. Questa società non è più in grado do sostenere l'Inter e quindi dovrebbe decidersi ad abdicare...il prima possibile, per il bene di tutti gli interisti veri. Quanto a Inzaghi; Marotta e Ausilio ora hanno in mano una patata super bollente, poiché la squadra sembra una macchina dalle ruote sgonfie, incapace di reagire. Inzaghi un capitano della nave, senza nerbo, e non più ascoltato dalla sua ciurma. Il nostro mare è in tempesta, occorre una guida esperta. Affidiamoci a Marotta, lui saprà prendere la decisione giusta. L'obbiettivo imprescindibile e irrinunciabile è e rimane il 4 posto. Amala".

"Dopo la decima leggo i giornali e nella sostanza vedo che sono tutti d’accordo dicendo che per Inzaghi saranno determinanti le prossime 3 partite per decidere la sua permanenza sulla panchina dell’Inter. Altro concetto espresso da tutte le testate sportive in coro sono gli errori di lukaku end Co. sotto porta che se è vero che li abbiamo visti tutti e c’è poco da dire è altrettanto vero che ciò che, a mio parere , si è visto ieri sera come in moltissime, troppe occasioni è una gravissima debolezza in fase difensiva che quest’anno come mai nella storia recente dell’Inter abbiamo palesato confrontandoci con squadre anche già retrocesse . Probabilmente questi giornalisti vogliono il male dell’Inter perché altrimenti non ho altre spiegazioni ! Inzaghi ha dimostrato in più occasioni di non saper gestire la rosa che ha a disposizione al meglio( vedere Bellanova che salta l’uomo 4-5 volte e Asslani giocare con autorità nonostante siano stati letteralmente dimenticati in panca per una stagione intera è l’ennesima prova ) rendendo l’Inter una squadretta provinciale che lotta a viso aperto con la Fiorentina concedendo almeno 5 occasioni da gol , creandone altrettante ma per colpa della mancanza di lucidità degli attaccanti nero azzurri perde uno a zero ! Questo va bene se alleni una qualsiasi squadra che staziona da anni nella parte destra del tabellone, ed è proprio lì in quella parte destra che Simone dovrà trovarsi una squadra da allenare . Aspettare il disastro totale e’totalmente inutile, Vi prego cambiatelo subito ! Il miglior dirigente al mondo dovrebbe riuscire a convincere il suo amico ad allenare una squadra che per il 70% è ancora la sua, magari con premi a raggiungimento obiettivi, quarto posto, passaggio turno coppa Italia e champions e avanti di seguito……. C’è ancora tanto sul piatto e con Inzaghi ormai è sicuro che verrà buttato tutto alle ortiche ( credo non abbia nemmeno più in mano lo spogliatoio per come parla…)qualsiasi soluzione sarebbe buona per dare la famosa scossa ma stare a vedere questa sorta di malato terminale a spegnersi partita dopo partita e’ una sofferenza inutile quanto dannosa . Amala!".

Alberto

"Eccoci ancora qui a commentare un risultato che personalmente, più di ogni altra considerazione, trovo mortificante per i settantamila presenti allo stadio. Più che sorprendente, perché ormai non si sorprende più nessuno, più che evitabile, perché di fatto tutte le sconfitte di questa stagione, Bayern a parte, in un crescendo continuo, lo sono state, più che demoralizzante perché ormai la maggior parte di noi non si aspetta più niente di diverso ad ogni partita.Ormai ci attacchiamo all'ultima speranza, le coppe, dove fino ad ora si è vista una squadra diversa, e di certo non perché Inzaghi sia, come viene stupidamente definito, "il re di coppe", ma semplicemente perché i giocatori entrano in campo con motivazioni che il campionato non riesce a dargli per una palese forma di anarchia, egoismo e zero attaccamento alla maglia, tranne poche eccezioni.Io non voglio dire che comunque non mi faccio nessuna illusione neanche in coppa, la speranza e' l'ultima a morire, ma dopo lo spettacolo di oggi il morale non può certo essere votato all'ottimismo...Ormai tutte le testate fanno i conti sull'età media dell'Inter, ma fino ad oggi il nostro tecnico si era fatto forza di alcuni buoni risultati della nostra vecchia guardia, il problema e' che si era convinto di avere in rosa Superman, Hulk e via dicendo, e quindi li ha intelligentemente spremuti all'inverosimile, e alla fine giocatori come Mkitarian, Dzeko, Acerbi, che badiamo bene,non sono Maradona Pelé e Beckenbauer, ieri hanno dato uno spettacolo preoccupante e non per colpa loro. Poi succede che, forzato dall'opinione pubblica e dalla stampa, da qualche assenza (D'Ambrosio) e andando contro i suoi dogmi, e come sempre solo perché sta perdendo, il nostro allenatore mette in campo un ventenne e un ventiduenne che alla fine sono nettamente i migliori. Ecco, il punto è tutto qua. Sono mesi che giri gli stessi, anziani e spremuti giocatori, tutte le squadre di serie a fanno giocare i loro giovani, lui li ha fatti marcire in panchina dove peraltro siede sempre un altro ragazzo di cui tutti dicono meraviglie, ma che avrebbe meritato di andare altrove per giocare. Tutto ciò detto porta ad una sola conclusione: per scelte tattiche (zero,),di formazione, per l'incapacità di trasmettere motivazioni, per l'evidente mancanza di empatia con i giocatori e infine per la comunicazione orrenda, questo non e' assolutamente un allenatore da Inter. E leggere che rischia di saltare se dovesse perdere nell'ordine: le prossime partite di campionato, in coppa Italia, e in Champions, e' un assurdo e sembra un orrendo finale già scritto. Mi chiedo perché aspettare quello che in questo momento appare quasi inevitabile, a parer mio, e credo non solo, se dovesse fallire contro la Juventus non dovrebbe più sedere in panchina, la società dovrebbe correre ai ripari giocandosi tutto con un altro tecnico per la Champions ! Si', sarebbe un azzardo, ma sempre meglio di una tristissima evidenza. E poi la dirigenza lo dovrebbe ai noi tifosi, i migliori, i più folli, alle nostre tradizioni, alla storia dell'Inter, che il signor Marotta e compagni,purtroppo per loro , non sanno cosa sia, (ma questo è un altro capitolo) a settantamila cuori che non si vogliono arrendere, a tutti noi che vogliamo ancora sperare in un finale migliore, che alla fine, forse, siamo gli unici a meritarlo".

Raita

"Ho aspettato il risultato di Roma e Milan prima di scrivere......siamo messi molto male....scavalcati dal Milan , la Lazio vincendo a Monza a consolidato il 2 posto , la Roma di José Mourinho ci ha raggiunto in classifica, l'Atalanta è appena a 2 punti da noi e i gobbi sono a 6 punti dal quarto posto,...mancano 10 giornate alla fine del campionato, e di queste 6 squadre la piu scarsa é l'Inter.....troppe cose non vanno....Si potrebbe parlare dei giocatori, dell'allenatore, facile no!....ma pochi parlano della società dei dirigenti....è facile dire che è colpa di Inzaghi, di Lukaku che sbaglia a un metro a porta vuota....,per carità tutto vero, ma i dirigenti che hanno messo su questa squadra ne vogliamo parlare?.....siamo più scarsi dell'anno scorso, abbiamo mandato via Perisic dopo una stagione mostruosa, abbiamo pagato e sottolineo PAGATO Sanchez affinché andasse via dall'Inter, due giocatori che saltavano l'uomo e che non sono stati sostituiti.....e del mercato estivo dello scorso anno ? ...Ci siamo dimenticati di quello che hanno combinato i 3 scienziati?.... dalla mancata cessione di Skriniar e al conseguente abbandono della trattativa che doveva portare Bremer all'Inter e che invece andò poi alla Juventus,... al non voler portare Dybala a Milano neanche gratis dopo sei mesi di corteggiamento....ma per favore!....Non può pagare sempre l'allenatore....perché Ausilio, Marotta e Baccin non vengono cacciati via?.....Sono loro che spendono male quei pochi soldi che il cinese mette a disposizione ....chi ha speso 30 mln di euro per quel bidone di Correa che ci ha rifilato Lotito?....se penso il DS dell'Atalanta che prende Ojlund per 18 mln, che è seguito adesso da società di mezza Europa, per non parlare di Lookman, ....Giuntoli che va a scovare Kvaratskhelia a 10 mln in Georgia, l'Udinese con Beto che personalmente lo reputo più forte di Lukaku.....capisco che il budget di Zhang è quasi nullo però loro non mi sembrano all'altezza della situazione, ci vuole più fantasia, più idee che invece non hanno ....adesso ci aspetta la semifinale di coppa Italia con la Juventus con la speranza di recuperare qualche infortunato ( Skriniar e Dimarco)......per ritornare al discorso di prima , le riserve che abbiamo sono all'altezza di questi ultimi?..... meditate!...".

Francesco

"Siamo alla decima sconfitta in campionato e, forse, non sarà l’ultima, visto l’andamento della squadra di questi tempi! Il progetto con Inzaghi è fallito già da qualche mese, anche se, secondo me, è saltato già lo scorso anno allorché la squadra ha cominciato a buttare via punti preziosi per la riconquista dello scudetto della “stella”; e poi sappiamo tutti come è finita! Anche contro la Fiorentina, ancora una volta l’Inter è apparsa una squadra disordinata, confusionaria, arrembante e dalla scarsa lucidità in molti suoi componenti. Difficilmente si raddrizza un risultato con un, caotico, arrembaggio finale! Forse Inzaghi non ha più il controllo necessario su questi giocatori, la maggior parte dei quali sono davvero in uno stato disastroso, sia dal punto di vista tecnico che psicologico, e tutto ciò accresce le difficoltà nel raggiungere i risultati sperati. Aldilà di qualcuno che pensa di essere annoverato, a torto, nella schiera dei top, la maggioranza del gruppo giocatori è da Inter, anche se, forse, latita la presenza di un vero “cecchino”. Però non si può continuare a vedere gente che sembra demotivata, poco lucida e commettere errori grossolani! Vedi il gesto scomposto di Bastoni che ad un metro dalla porta tenta di rinviare col piede alto anziché contrastare di testa (se prende l’avversario sul volto è da espulsione e calcio di rigore), il goffo tentativo di Lukaku di intervenire con il sinistro anziché di destro a porta vuota ed il “crollo” di Dumfries davanti al portiere. Il mese “terribile” è partito male ma bisogna fare l’impossibile per non farlo diventare un vero e proprio disastro. Anche se la situazione è paradossale, però, non sono per l’ultimatum al tecnico, a meno che la situazione quarto posto precipiti di brutto e allora certo che si deve tentare qualche altra soluzione. Sono sempre più convinto, però, che la Proprietà, per il bene dell’Inter, debba fare chiarezza sulla propria entità. Purtroppo, da quando si è cominciato a “dover” smantellare la squadra vincitrice dello scudetto, siamo piombati quasi in una terra di nessuno dove quotidianamente si parlava e si parla di debiti, di mercato, di procuratori, di parametri zero e di prestiti di giocatori. Ogni Società ha bisogno innanzi tutto di avere stabilità economica per poter programmare con oculatezza e operare senza affanni nella parte tecnica. E per la prossima stagione calcistica c’è da programmare con molta chiarezza perché noi siamo l’Inter e l’Inter deve lottare, principalmente, per lo scudetto e andare il più lontano possibile in Champions League, se si qualifica! Infine, spero che Società, dirigenti, tecnici e giocatori tengano in debita considerazione sempre, non solo a parole ma con i fatti, la profonda passione del tifoso interista verso la propria squadra, testimoniata con la presenza costante al Meazza, pur a fronte di continue delusioni e mortificazioni. Forza Inter, sempre".

Luigi