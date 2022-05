"E anche l'Atalanta, dell'ex Gian Piero Gasperini che di neroazzurro ama solo quello della dea, si è inchinata a un Milan operaio lasciando l'Inter, corsara a Cagliari (spiace che i sardi siano a un passo dalla Serie B), a -2. Un'Inter che, dopo la vittoria contro la Juventus, aveva intrapreso la strada che portava dritti al tricolore se non fosse inciampata col Bologna. Felsinei che, dopo aver battuto l'Inter nell'unico spareggio per il tricolore giocatosi dall'avvento del girone unico, ne hanno tarpato le ali che l'avrebbero fatta planare sulla Juventus due campionati orsono vincendo a Milano. Bestia nera? Al di là di questo intreccio sulla linea Milano-Bologna (ricordando che sul finire degli anni '40 fu l'Inter a beffare il Bologna all'ultimo respiro...) lo Scudetto i bauscia (se c'è ancora chi crede che il Sassuolo possa battere il Milan con l'Inter campione all'ultima curva son forse i più temerari) lo hanno letteralmente regalato ai rossoneri. Un regalo con un appunto non di poco conto che non può essere tralasciato. Perché all'Inter, campione in carica e con il Liverpool in mezzo, è stato riservato un inizio di girone di ritorno che avrebbe mandato in tilt anche il Barcellona di Guardiola...? Intanto, però, nessun disfattismo, anzi, e godiamoci i due "tituli" messi in bacheca che fanno salire a 42 il numero totale degli allori di cui si fregia un'Inter che con Simome Inzaghi in panca, e con una campagna estiva che non sarà lacrime e sangue come lo scorso anno, vuol continuare a vincere... AMALA...!!! ".