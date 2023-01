"Questa estate e' diventato IL NOSTRO CAPITANO DELL'INTER , noi l'abbiamo amato lo amiamo e lo ameremo se resterà con noi , pensavamo a un nuovo ZANETTI, il mio idolo . Ma se fosse vero quello dice l'EQUIPE sarebbe una coltellata al cuore dei tifosi nerazzurri , nn meriterebbe più di avere la fascia di CAPITANO andrebbe via per soldi per andare in una squadra di star per essere uno dei tanti . QUI AVRESTI GUADAGNATO DI MENO SARESTI STATO PIU' POVERO IN € ( ANCHE SE NN AVRESTI FATTO LA FAME ) , MA SARESTI STATO INFINITAMENTE PIU' RICCO DI AMORE ETERNO PER TE E LA TUA FAMIGLIA E AVRESTI AVUTO INNUMEREVOLI VANTAGGI DAI TIFOSI IN TUTTI GLI AMBIENTI SPORTIVI E NON ANCHE DOPO AVER SMESSO DI GIOCARE IN QUESTA CITTA' E NELL'ITALIA INTERA . STAI RIPERCORRENDO QUELLO CHE HA FATTO LUKAKU, QUANDO POTEVI RIPERCORRERE LE ORME ( A QUESTO PUNTO INDEGNAMENTE ) DI ZANETTI. SPERO POSSA RICREDERTI PERCHE' RICORDATI I SOLDI AIUTANO MA NON FANNO LA FELICITA' DELL' UOMO ( ZANETTI DOCET ). SEI ANCORA IN TEMPO PER ESSERE IN ETERNO UNO DI NOI ................. AMALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA P.S. mi piacerebbe se riusciste a farla pervenire a Skriniar , Grazie".

Giovanni

"Onestamente non riesco a capire l'entusiasmo rispetto al mercato sui parametro zero della nostra squadra. E ancora meno non riesco a capire come si possa scrivere (gazzetta) che il parametro zero Mkitarian renda meglio del pagato Asslani, quando l'armeno e' un discreto giocatore ma che se posto a paragone dei nostri tre centrocampisti titolari e' un po' come paragonare una sardina all' aragosta, mentre il giovane albanese sta facendo benissimo in rapporto ai distruttivi messaggi che gli arrivano ormai regolarmente, oltre che per lo scarso minutaggio, per l'essere considerato nelle gerarchie sempre più dietro a Gagliardini, peraltro già un ex dell'Inter...Ma tornando ai parametri zero, mi chiedo: ma qual'e'l'obiettivo ? Prendere Smalling a zero anche secondo me è un buon affare, ma di vuole costruire qualcosa con questo modus operandi? Prendendo lui si va verso due titolari sui tre di difesa di 35 anni, più uno in centrocampo e non dico di Dzeko perché lui oggi non ha rivali e neanche età. Per di più sono dei calciatori che nonostante l'età, ma appunto perché arrivano a zero, chiedono e ottengono ingaggi secondi me fuori dalla logica .Ma poi, per andare a parare dove? Che gia' da gennaio il tifoso interista deve convivere con la consapevolezza che in qualsiasi momento a giugno può vedere partire chiunque? Anche Lautaro, Bastoni, Barella? Vero e' che il Lukaku di tre anni fa ci avrebbe dato una grandissima mano, ma nel dubbio, visto il suo andamento dell'anno passato, siamo sicuri che si possa chiamare un affare, vista la situazione finanziaria della squadra, spendere più di venti milioni a fondo totalmente perduto? Io ad oggi, da tifoso, vedo una situazione drammatica, vedo una societa' la cui prospettiva e' mettere in campo la squadra più vecchia della storia, e per di più strapagata, e che ad ogni anno vende uno o più big per fare quadrare i conti. La supercoppa, per quanto mi riguarda, mi ha dato una gioia enorme, ma al 90% dovuta all'avversario, per il resto solo se il Napoli viene colpito da chissà quale follia collettiva si può pensare ancora al campionato, io, visto l'avversario, credo di più in un passaggio di turno in Champions... Ultimo pensiero su Skriniar: si, e' vero, siamo tutti delusi, ma la nostra delusione, per onestà intellettuale, bisogna dire che è niente difronte a quella che deve avere provato lui in estate, un giocatore che si era profuso in dichiarazioni d'amore per la squadra, designato come il futuro capitano, acclamato dalla curva, che si ritrova da un giorno all'altro messo sul mercato. E allora andiamo di trentacinquenni a zero, con lautissimi ingaggi, futuro zero, e quando leggo che per l'anno prossimo riprenderemo e terremo Fabbian, anche se sul mercato vale già una ventina di milioni, mi duole moltissimo dirlo, ma ci credo veramente ma veramente poco, per non dire niente".

Raita