"Buongiorno gentile redazione, si sente parlare di 50/60 milioni per Dumfries. Scusate, l’olandese è stato pagato 15 m. e quello vale ! Non ha tecnica, non sa fare un dribbling è buono se davanti non avversari, a un buon tiro e buono di testa. Secondo me a giugno quei soldi che darebbero adesso non li danno più. Bellanova è alto come Dumfries, pesa 4 kg in più è più veloce di lui e di tutta la squadra e da dribblare. L’ho seguito molto bene nel Cagliari. Inzaghi non non lo fa giocare solo perché è giovane, cosa che fa con tutti quelli di quell’età. Bellanova potrebbe essere scattato ma se non viene mai fatto giocare come si fa a capire se conviene o no ? Mi sbaglierò ma secondo me è superiore all’olandese.che venduto alle cifre di cui si parla va dato via di corsa a gennaio. Aggiungo, come ho già detto, che Inzaghi non fa giocare i giovani, purtroppo infatti anche Asllani non gioca mai quando potrebbe benissimo essere utilizzato almeno nei 20 minuti finali di molte partite visto che davanti ha quattro titolari. Non dimentichiamoci neppure che lo scorso anno abbiamo perso lo scudetto a Bologna anche perché quel portiere che venne messo per infortunio di Handanovič praticamente non aveva mai giocato ed è presumibile che potesse essere anche emozionato. Facendo una forzatura potrei dire che che se avesse Maradona diciottenne mon lo farebbe giocare perche’ troppo giovane !!! Grazie, non mi interessa che pubblicate questa cosa ma che qualcuno che capisce di calcio la legga. Ad esempio, secondo me, Ausilio, sicuramente un ottimo dirigente e persona per bene di calcio capisce poco … Complimenti per tutto e forza inter".

Marco