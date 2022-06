"Anche quest'anno, a furia di ingaggiare validi parametri zero, i nerazzurri potrebbero generare altrove numerosi casi di sclero. Rischiando, per invidia altrui, di finire persino bersaglio di qualche schizzato col mirino ad alzo zero. Poi però lo stesso individuo, per contrire e forse redimersi dopo cotanto ardire, farebbe bene a rinchiudersi per sempre in un isolato monastero. Si racconta quindi che l'Inter non possa spendere perché sarebbe costretta dagli ingenti debiti prima a vendere. Classica leggenda metropolitana, come quella, chessó, del nuovo logo societario con l'Orlando furioso armato della sua durlindana... In realtà, ne uscirà una rosa nerazzurra ancora più forte entro fine giugno e tutta la concorrenza dovrà per forza sbatterci contro il grugno. Che ce frega, che ce importa del Decreto Crescita coi suoi benefici fiscali, tanto stavolta basterà meno impegno del solito per condannare all'irrilevanza i montati milanali. È vero: perderemo per strada, della difesa, almeno un mastino ed abbiamo già salutato quell'iradiddio di Ivan Perisic, il "terribile" croato spalatino. Ma la qualità degli acquisti estivi costringerà tutti gli avversari diretti ad assumere abbondanti digestivi: Mkhitaryan, Dybala, Asllani, Bellanova, Ederson/Loftus Cheek, Milenkovic e Lukaku. Colpi, beninteso, non tutti ancora assestati, ma di sicuro già ben incanalati. Ah: stavo dimenticando di citare Onana, il promemoria anagrafico ideale per ricordarmi dove infilare ai suoi detrattori una grossa banana... Come dite, del mercato rossonero non sto scrivendo niente? Giusto perché non mi passa alcunché di significativo per la mente. Se non che affidare la loro campagna acquisti ai decantati Maldini e Massara è come ritrovarsi facili prede di una tonnara. A furia di perdere capitale non rinnovando ai giocatori in scadenza, qualche balordo di quella sponda potrebbe, prima o poi, perdere pure la pazienza. D'altronde, senza più Kessie (salute!), "lo starnuto vivente" che se ne andrà a zero - dopo i pionieri Donnarumma e Calhanoglu - e con Botman conteso dal Newcastle e Scamacca dal PSG, nonché Bremer prossimo nerazzurro, l'unica fiducia ai dirigenti rossoneri potrebbe arrivare solo da qualche buzzurro. In particolare, con l'olandese erano quasi certi di aver preso il presunto "uomo pipistrello" (BOtman/BAtman: stai lì a guardare il capello...) ed invece rischia seriamente di accasarsi altrove anche quello. Ma, a dar credito alla controparte cittadina, sull'altra sponda del Naviglio sono davvero convinti che getteranno la concorrenza nel più totale scompiglio. E questi grandi acquisti già perfezionati sul mercato quali sarebbero mai, tali da generare gli altrui alti lai? Si addita subito il caso di tal Divock Origi, destinato nei sogni rossoneri a regalare inenarrabili prodigi. Quando al massimo, per via della sua particolare identità, Origi potrebbe semmai imporsi come testimonial delle scarpette Primigi... "Ma cosa vorreste insinuare?" quelli, allora, obietteranno. "Arriverà a parametro zero dalla rosa del Liverpool e pure senza alcun affanno!" Poveri fessi: inconsapevoli del fatto che se l'ha liberato un certo Klopp sarà perché da loro si è rivelato per lo più un mezzo flop. Concordi pure i locali supporter della curva dei Reds, quelli della KOP che, come variante del loro famoso inno "YOU'LL NEVER WALK ALONE", già perculano i colleghi della sponda rossonera con questa irridente tiritera: "Better alone than badly accompanied..." (meglio soli che male accompagnati...). Cosa argomentare infine della punta romana Scamacca e del suo tanto vociferato cambio di casacca? Beh, ora che interessa anche ai cugini, subito però offuscati dai vili euro parigini, per i nerazzurri Scamacca non potrà che essere declassato a giocatore di mezza tacca, se non proprio ad un'emerita patacca. Ma non facciamoci premura di avvisare Roberto Mancini, sennò poi il Ct ancora di più si incupisce, forse stanco di un destino che contro di lui, pare, si accanisce...".