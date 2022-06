"Alla fine l'impossibile è diventato possibile. Non mi soffermo su questo colpo di mercato perché Lukako lo conoscevamo già. Mi preme invece parlare di quanto altro potrebbe accadere in sede di mercato Inter. Dato per certo che Caicedo non c'è più e non se ne sentirà la mancanza resta da capire il destino dei due cileni, in particolare di Sanchez. Dovesse andarsene spontaneamente o spintaneamente ecco che l'attacco Inter sarebbe composto da solo 4 attaccanti di cui, Correa, poco prolifico in gol. Aggiungiamoci potenzialmente Dybala fra gli attaccanti e saliamo a 5. Non capisco perché si rincorrano voci sulla cessione di Dzeko che io ritengo un ottimo backup di Lukako e nella prossima stagione avrà il plus di non giocare tutte le partite dall'inizio e non arrivare senza energie come la stagione appena finita. Marotta ed Inzaghi devono riuscire a convincerlo ad accettare questo nuovo ruolo anche in vista dei numerosi impegni che la squadra dovrà affrontare".