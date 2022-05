"Gentilissimi di fc Inter news, buona estate peraltro il periodo in cui vi si segue di più. La finale che giocherà la Roma segnala che il campionato italiano nella parte media della classifica è qualitativamente il migliore d'Europa e spero che la Fiorentina possa confermarlo nella prossima Conference League. La stessa nazionale italiana che è una via di mezzo tra l'essere campione d'Europa ed eliminata dai mondiali ha evidenziato quanti buoni calciatori stazionano nelle squadre di media classifica. Tra essi due talenti notevoli Berardi e Bernardeschi inidonei a squadre di alto rango per problemi vuoi di tenuta mentale vuoi per una spocchia provinciale che li pervade, gente che si perde in rancorucci di basso profilo. Se Berardi probabilmente ha festeggiato in piazza Duomo in incognito lo scudetto rossoenero, Bernardeschi avrà finito il pranzo di matrimonio. Mi sono pertanto spaventato quando ho letto di un possibile Bernardeschi neroazzurro. Credo che un grande mercato si muova su due fronti: chi acquistare e incanalare alcuni giovatori su altri clubs. Mandare quei profili volti a dividere la tifoseria su lidi prossimi in classifica. Tutto lì il sugo del sale e non è poco, tutt'altro. Distinti saluti, buona estate e complimenti".