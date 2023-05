"Ormai si può dire ….. sono stati raggiunti tutti gli obiettivi e sinceramente avere già 2 titoli nel cassetto più una finale di Champions tutta da giocare con a disposizione una squadra dal morale a mille ed una forma fisica invidiabile va al di là delle speranze ottimistiche di qualsiasi tifoso della squadra dai colori del cielo e della notte .ciò che succederà ad Istambul non può cambiare nulla , e’ una partita secca contro un colosso del calcio mondiale che ha speso cifre vergognose per poter dare al miglior allenatore del mondo ,modo di vincere sia in patria che in Europa, evadendo tutte le regole del calcio per l’ambizione sfrenata di personaggi che sinceramente col calcio c’entrano davvero poco . Ma torniamo a noi, perché sappiamo benissimo che tutto può succedere e quindi c’è la giocheremo sicuramente con gli onori che la maglia neroazzurra (pare che la potremo indossare come nel 2010) impone . Poi occorre pensare al futuro perché è sotto gli occhi di tutti che la nostra rosa va sicuramente svecchiata nonostante il nostro allenatore abbia un feeling davvero scarsissimo con i giovani ,difettuccio io che proprio nella finale avrà un suo peso in quanto i titolari nostri non riescono a mantenere il ritmo necessario per imporsi al l City per 90 minuti ,i nostri giovani talenti non sono stati inseriti nel gioco Inzaghiano e quindi non sono di fatto a disposizione per la finale . Si parla comunque in chiave calciomercato di giovani e proprio qui ho da poco letto di un interesse nostro per il giovane americano classe 2001 Balogun di proprietà Arsenal e quest’anno in prestito al Reims in vendita alla modica somma di 40 mln. leggendo ho il terrore di vedere magari dare solo una ventina di milioni e poi pagare il resto in natura, che ne so un po’ di cartellini come Esposito, Oristanio, Mulattieri, Agoume o Fabbian , cioè la solita carne da cannone prodotta dal nostro vivaio ! Personalmente non credo nella incompetenza dei dirigenti perché non è possibile che per trovare sostituti degni dei vari Dzeko( rinnovare il Contratto ad un 38enne sarebbe una follia con tutto il rispetto per un grande campione anche se osannato dell'intero mondo giornalistico sportivo ha pur sempre realizzato solo 9 gol , 1 in meno di un lukaku che ha giocato meno di metà campionato) Dambrosio, Gagliardini e Correa , gente che in tutta onestà quel gran contributo quest’anno non l’hanno dato, non basti pescare dal vivaio giocatori come quelli sopra elencati che insieme a tanti altri sono già nostri e quindi non costano nulla e darebbero la vita per giocare nell'inter . Questa soluzione avrebbe però un enorme difetto ….. non genera commissioni per nessun procuratore e quindi "non money no party". Amala".

Alberto

"Gentilissimi di fc Inter news, sabato sera sono stato a San Siro per Inter vs Atalanta. È stata una serata di emozioni forti sotto ogni punto di vista. La squadra ha giocato bene per lunghi tratti della gara, il pubblico è stato fantastico dall'inizio alla fine. Nel secondo tempo ad un tratto tutti hanno acceso la torcia degli smartphones cosa che ci ha catapultati in una atmosfera da concerto con tutti i settori dello stadio che cantavano il coro della nord. La serata mi ha ricordato da vicino i gran premi al Mugello di Valentino rossi che ho visto vincere quattro volte sul circuito toscano. Ci siamo molto avvicinati anche per le "pogate" fuori dallo stadio al termine della gara con sfottò a Leao e Giroud peraltro molto simpatici e divertenti. Una serata da ricordare e da schedare tra le più emozionanti e adrenaliniche di sempre. C'ero per il leggendario Inter Sampdoria 3-2 ma allora fu uno scatenarsi in un boato finale da cardiopalma indimenticabile ma cicoscritto alla gara. Sabato c'era qualcosa di più: un clima di festa,di interismo,di "milanesità" sorprendente e difficile da dimenticare. Distinti saluti".

Andrea

"Appurato che ci sono stati diversi illeciti e visto che le punizioni prese non sono sicuramente adeguate ai 3-4 anni di campionati falsati, ritengo opportuno muoverci come tifosi (DI TUTTE LE SQUADRE inclusi i tifosi juventini che si sentano truffati dalla loro società) per chiedere indietro i soldi per abbonamenti stadio e TV per i 3-4 anni di campionati FALSATI. e possibilmente anche con la revoca dei tioli alla Juventus (ma questo probabilmente è un aspetto che non può entrare in una class action). Sarei curioso di sentire da una qualche associazione di consumatori o avvocato se la cosa sia fattibile o meno. Sono disgustato, amareggiato, disilluso e davvero per la prima volta nella vita sto pensando di disdire DAZN e lo SKY di mio padre... Per vedere le commedie (o le tragedie???) vado al teatro... un caro saluto a tutta la redazione e atutti i tifosie che stanno sopportando l'ennesimo scempio sulla loro pelle. FORZA INTER".

Paolo