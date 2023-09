"Ci sono sconfitte che fanno molto ma molto male e quella contro la bestia nera Sassuolo (che quando vede neroazzurro si esalta alla pari del cariatese Berardi) lo è perché perdere punti contro squadre da battere senza batter ciglio è un segno meno che non si cancella. Il primo inciampo stagionale è, comunque, figlio anche dell'eccessivo numero di partite da disputare ogni 3/4 giorni e per una squadra che punta in alto è impensabile giocare sempre a ritmi elevati. Sconfitta che fa male, sconfitta inattesa (ancor di più perché giunta in casa dove non si perdeva dal 15 aprile 2023, Inter - Monza 0-1) e squadra che sembra aver già perso lo smalto di questo primissimo scorcio di stagione (anche a San Sebastian e a Empoli è successo lo stesso poi Martinez e Dimarco...). Nonostante l'imprevisto inciampo (alla fin fine perdere è una delle regole del gioco alla quale nessuno può sfuggire) niente drammi ma serve riflettere e ripartire andando a Salerno (da quelle parti delle quattro uscite solo una è stata vincente) con un solo obiettivo... VINCERE... AMALA...!!!".

Francesco

"Buonasera, non sarà Inzaghi a portarci la seconda stella, ormai é scontato tutto quello che fa, formazione sbagliata, i soliti cambi, al solito minuto, con le solite modalità, non inventa nulla e da messaggi da perdenti, non puoi togliere Thuram per Sanchez, se vuoi vincere ci volevano le tre punte(anche se Lautaro é al 40%)...con squadre tecniche che palleggiano come Sassuolo o Real Societad saremo sempre inferiori e manca fisicità a centrocampo. Faremo fatica anche a passare il girone di Champions".

Andrea

"Cara redazione,carissima redazione… Ma le sentite le fanfaluche raccontate su Inter Tv post partita inter SASSUOLO?…ma come si fa a sentire Andreolli dire certe cose.. Ma come si fa a dire che l’inter e’ stata sfortunata e che ha. costruito tante palle goal,ma come si fa a dire che e’ l’inter ha perso perché era stanca per gli impegni con le nazionali!..ma ci copriamo di ridicolo suvvia!!!…Perche’ le altre squadre di vertice non avevano altrettanti giocatori via per le nazionali?…eppure io che le partite di vertice le vedo tutte non mi sono sembrati cosi’ morti in corda come i giocatori dell’inter infatti hanno tutte vinto tutte oiu’ o meno meritatamente Non se ne puo’ piu’ di cotanta mancanza di obiettività,di cotanta accondiscendenza dalla Tv di regime…di tutto questo buttare fumo negli occhi!…ma siamo sinceri per favore!!! Ma l’avete vista la partita???…ma l’avranno vista la partita??..ma come si fa a dire che c’e’ stata la prestazione????…..ma non si puo’ parlare come se le persone fossero tutte degli allocchi Il problema e’ uno ed e’che i giocatori sono ebri di lusinghe e non hanno tanta voglia di sudare…e’ come se entrassero in campo volessero vincere in surplace come se avessero diritto di vincere perché i giornali dicono che loro i piu’ forti..non c’e la voglia non c’e cazzimma non c’è non c’e’non c’e’…Manca l’umiltà e secondo me in allenamento non tutti mettono impegno dopodiché la condizione di conseguenza e’ quella che e’..Prendete Barella,sembra il nonno del giocatore di 3 anni fa…io già vi scrissi su di lui denunciando come sia divenuto un giocatore nullo ma propio nullo..un fantasma do lingo corso!..da molto tempo ormai, gia’ dall’anno scorso,un giocatore che fa il suo compitino e lo fa pure molto male ma molto male…impalpabile da parecchio tempo,nullo fisicamente, lentissimo mollo nei contrasti,non rincorre l’avversario e se lo fa non lo raggiunge mai!!!…Barella non merita di giocare deve stare fuori!…se ha dei problemi con la società per l’ingaggio o per altre cose e magari voleva lui la fascia di capitano,non deve portare i suoi problemi in campo con la pretesa per di piu’ di giocare…e piu’ nullo di in altro nullo come Lautaro Martinez…Facciamo finta di niente facciamo sempre di voltarci dall’altra parte per non guardare i problemi perché ci sono i nomi intoccabili…Se ragionate cosi’..se ragioniamo cosi’ manca la serietà e allora siamo solo degli idolatri e non dei tifosi…si tifa inter si tifa la maglia non i singoli giocatori RICORDATEVELO!!".

Antonio

"Una brutta Inter, soprattutto nel secondo tempo, anche se già qualche avvisaglie dei neroverdi si erano viste pure nel primo tempo......a mio parere il Sassuolo ha vinto meritatamente, grande pressing, veloci ripartenze, arrivavano prima sulla palla e cosa non di poco conto sanno tirare in porta con coraggio e determinazione, a questo aggiungiamo l'errore di Sommer sul tiro non irresistibile di Bajrami e la frittata è fatta.....comunque le ultime 3 partite dell 'Inter, Real Sociedad,Empoli e appunto Sassuolo non mi sono piaciute,...stiamo pagando come al solito la vittoria del derby, è successo anche negli scorsi campionati , non so come un senso di appagamento che pian piano ti porta a perdere quella ferocia agonistica, con tanto di pressing e giocate di prima che ci avevano permesso di asfaltare il Milan, le stesse armi che hanno usato contro di noi la Real Sociedad e oggi il Sassuolo.....un appunto su Inzaghi, se perdi 2a1 non puoi togliere Thuram al posto di Sanchez, un po di coraggio cacchio!....gioca con tre punte , senza paura....l'attacco è il nostro punto debole, ormai all'Inter si è deciso negli ultimi anni di avere 4 punte anziché 5, andando sempre in difficoltà quando sistematicamente viene a mancare una punta per infortunio, vedi per esempio Lukaku l'anno scorso e nonostante tutto i nostri 3 scienziati non hanno fatto tesoro di tutto ciò continuando ad insistere con i 4 attaccanti, non considerando il fatto che sia Sanchez che Arnautovic sono un po fragilini, oltre che anzianotti a differenza di Dzeko che si ' aveva 37 anni ,ma non s'infortunava mai ed era sicuramente più forte di entrambi.....è questo il vero problema oltre a Lautaro e Thuram non c'è piu nessuno ,...sveglia Marotta!....se si vuole la seconda stella bisogna andare a prendere un attaccante a gennaio....".

Francesco

"C'è un detto dalle mie parti ed è il seguente:" Prima o poi tutti i nodi vengono al pettine!". Ed è quello che sta succedendo alla nostra Inter. Tutto parte dal mercato estivo, dove sono stati commessi gravi errori,più o meno ricercati e dove abbiamo speso appena il 30% dei ricavati. Il resto,via con toppe dappertutto a forza di parametri zero. Dovevamo prendere un bravo portiere, giovane, finito per riluttanza del circolo cinese al Tohttenam. In attacco dopo la vicenda Lucacu, ancora tinta di mistero, abbiamo perso anche Dzeko. Eccoti arrivare due 35nni. Sanchez e Arnautovic. Tutti a poche lire come al solito.A poche lire se non a 0 l'olandese Klassen la cui efficacia in rosa è ancora tutta da sperimentare. Ma tutti a gridare grande mercato,Inter straordinaria...incredibile! Ma prima o poi tutto viene a galla. I ragazzi sono stanchi, e non ci sono sostituti all'altezza. Dopo il derby abbiamo incominciato a rallentare vistosamente disputando gare non con il piglio giusto, ma addirittura imbarazzanti. Vedi la partita di campionato contro gli spagnoli dove per circa 75 minuti abbiamo tribolato le pene dell'inferno. Ma certa stampa ha continuato ad esaltarci. Ora è arrivato il botto finale. Intanto fuori Arnautovic per circa 12 gare.... Lasciamo perdere i buontemponi e quelli che dicono che è sempre tutto apposto. Veniamo al sodo. Questa società non può più gestire l'Inter, non possiamo rifinanziare perché gli interessi salirebbero alle stelle e ci strozzerebbero. Sig.Zangh è arrivato il.mo.ento di abdicare e lasciare l'Inter, il prima possibile! Amala!".

Stefano

"Qualcuno dovrebbe far notare ad Inzaghi che la panchina lunga va usata prima e meglio, che le rotazioni si devono fare per evitare di far scoppiare la squadra, che quando il centrocampo non va si deve cambiare prima che i buoi siano scappati, che quando si deve recuperare non è opportuno fare uscire la migliore punta. Poi ieri, Asllani peggiore in campo... Ah, no, era Chalanoglu. Non mi sogno di mettere Chala in croce per una partita sbagliata, ma ieri era da sostituire, peccato che Inzaghi sappia solo punire i giovani che sbagliano anziché motivarli e farli crescere".

Tonino

"Gentilissimi di fc Inter news, l'anno passato ho assistito a San Siro alla gara Inter Sassuolo vinta per 4 a 2. Va detto che fu una serata ad alta concentrazione di adrenalina poiché dopo l'uno due iniziale la partita non dette mai l'impressione di essere chiusa definitivamente. Beradi fu pericoloso e spina nel fianco a lungo. Fu Brozovic quella sera a chiudere la gara non solo per l'azione personale che mandò in goal Martinez,ma anche per la lotta "strappapalloni" cui si adoperò a centrocampo con risultati eccellenti. Ecco non vorrei che i prossimi mesi li dovessimo passare a rimpiangere i calciatori che sono partiti. Non sarebbe una bella cosa per chi è venuto ed è chiamato a farci dimenticare il passato. Distinti saluti".

Andrea