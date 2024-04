Nel suo classico video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha analizzato così la vittoria di Udine: "Partita molto sofferta, andiamo sotto per una nostra ingenuità ma per fortuna nel secondo tempo la ribaltiamo vincendola a tempo scaduto grazie a Frattesi che si infila in area dopo il palo colpito da Lautaro. Complimenti a questi ragazzi per l'incredibile percorso fatto fin qui". A seguire il video completo.