"Una vittoria importantissima a Torino, cosa che non capita spessissimo, nonostante la prestazione non sia stata ancora una volta all'altezza. Ma contava vincere e quindi oggi è una giornata di festa". Comincia così il video editoriale di Filippo Tramonana per FcInterNews al termine della vittoria per 1-0 allo Stadium. Di seguito il video commento del noto volto tv.