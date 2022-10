Un rotondo 4-0 al Viktoria Plzen per mettere in ghiaccio la qualificazione agli ottavi di Champions League. L'Inter centra l'obiettivo e può sorridere dopo una serata di festa e di entusiasmo. A seguire il video commento del nostro editorialista Filippo Tramontana: "La partita è andata come doveva ma nessuno pensava potessimo passare questo girone, e invece eccoci qui". A seguire il video intervento.